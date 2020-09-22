Голови МЗС Угорщини та України відвідають Закарпатську область

Фото: Дмитро Кулеба і Петер Сійярто (facebook.com/szijjarto.peter)

Міністри закордонних справ України й Угорщини Дмитро Кулеба і Петер Сійярто 23 вересня проведуть зустріч у Закарпатській області. Вони обговорять питання двосторонніх відносин.

Про це повідомили у прес-службі МЗС України.

"Глави зовнішньополітичних відомств візьмуть участь в церемонії передачі Закарпатській області угорської гуманітарної допомоги, обговорять реалізацію домовленостей із широкого спектру українсько-угорських відносин, зокрема поглиблення економічного співробітництва, розвиток прикордонної інфраструктури та забезпечення прав національних меншин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Угорщина продовжує ветувати засідання комісії Україна-НАТО. В Угорщині вимагають, щоб Україна забезпечила права нацменшин в країні.

Крім того, в кінці липня президент Володимир Зеленський планував на зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном вирішити мовне питання, проте зустріч перенесли до поліпшення епідеміологічної ситуації.