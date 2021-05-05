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Главы МИД стран G7 призвали Беларусь провести новые выборы президента

Автор: Дмитрий Левицкий

Министры иностранных дел "Большой семерки" (G7) призвали режим Александра Лукашенко провести новые выборы в Беларуси. Министры обеспокоены внутриполитическим кризисом в Беларуси.

Об этом говорится в тексте опубликовало правительство Британии.

"Мы призываем режим провести новые, свободные и справедливые выборы под международным наблюдением", - заявили министры G7.

Кроме того, министры призвали Минск освободить всех политических заключенных и участников протестов, а также положить конец репрессиям и начать диалог с оппозицией и обществом.

"Мы осуждаем репрессии в отношении журналистов и правозащитников и призываем режим уважать право на мирные собрания ... Мы преданы поддержке демократических устремлений белорусского народа и привлечения к ответственности виновных в нарушениях прав человека", - отмечается в заявлении.

Напомним, в августе 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых официально победил Александр Лукашенко, однако результаты голосования не были признаны международным сообществом и оппозицией. Возможная фальсификация выборов спровоцировала массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Как писало РБК-Украина, в Беларуси признали, что действия власти и силовиков в отношении протестующих были чрезмерными, но назвали это "адекватной реакцией" на немирные акции и попытку госпереворота.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусьG7президентские выборы