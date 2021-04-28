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В Беларуси завершили расследование уголовного дела против Тихановского

Новина українською → Среда 28 апреля 2021 17:24
В Беларуси завершили расследование уголовного дела против Тихановского Фото: Сергей Тихановский (facebook.com/SergeyTihanovski)
Автор: РБК-Украина

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении оппозиционера Сергея Тихановского. В качестве обвиняемых по уголовному делу всего проходят шесть человек.

Об этом сообщает "Белта".

Также завершили расследование против еще одного оппозиционера - Николая Статкевича.

Так, Тихановскому, Сакову, Попову инкриминированы:

  • организация массовых беспорядков на территории Беларуси в 2020 году (ч.1 ст.293 Уголовного кодекса);
  • распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов (ч.3 ст.130 УК);
  • угрозы в адрес председателя Центризбиркома (ч.2 ст.191 УК);
  • организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти (ч.1 ст.342 УК).

Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков (ч.1 ст.293 УК),

Действия обвиняемых Лосика и Цыгановича квалифицированы как разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц (ч.3 ст.130 УК), и организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти (ч.1 ст.293 УК)".

Напомним, ранее Следственный комитет Беларуси заявлял, что задержание оппозиционеров Николая Статкевича и Сергея Тихановского связано с боевиками ЧВК "Вагнера"; в частности, их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Тихановский был задержан в Беларуси 27 мая 2020 года. После этого его жена Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру от оппозиции на пост президента. Выборы состоялись 9 августа. Тогда победил действующий президент страны Александр Лукашенко. В Беларуси заявили о фальсификациях, после чего началась волна протестов. Они продолжаются до сих пор.

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