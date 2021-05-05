Глави МЗС країн G7 закликали Білорусь провести нові вибори президента

Міністри закордонних справ "Великої сімки" (G7) закликали режим Олександра Лукашенка провести нові вибори у Білорусі . Міністри занепокоєні внутрішньополітичною кризою в Білорусі.

Про це йдеться у тексті заяві, яку опублікував уряд Британії .

"Ми закликаємо режим провести нові, вільні і справедливі вибори під міжнародним наглядом", - заявили міністри G7.

Крім того, міністри закликали Мінськ звільнити всіх політичних в'язнів та учасників протестів, а також покласти край репресіям і розпочати діалог з опозицією та суспільством.

"Ми засуджуємо репресії щодо журналістів і правозахисників і закликаємо режим поважати право на мирні зібрання... Ми віддані підтримці демократичних прагнень білоруського народу і притягнення до відповідальності винних у порушеннях прав людини", - наголошується у заяві.