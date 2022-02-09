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У главы МИД Словакии обнаружили COVID. Он вчера встречался с Зеленским

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок получил положительный результат на COVID-19. Накануне он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 Dni.

"Итак, сегодня все новости положительные. Сначала Петра Влхова, затем голосование в парламенте и, в-третьих, к сожалению, результат теста COVID положительный. Я мог бы обойтись и без этих "позитивных" новостей", - заявил министр.

Напомним, 7 и 8 февраля с визитом в Украине находились главы МИД Австрии, Германии, Словакии и Чехии - Александр Шалленберг, Анналена Бербок, Иван Корчок и Ян Липавский. Они также посетили район операции Объединенных сил (ООС).

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заразился коронавирусом. Об этом он сообщил после визита в Украину.

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