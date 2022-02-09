У глави МЗС Словаччини виявили COVID. Він вчора зустрічався з Зеленським

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок отримав позитивний результат на COVID-19. Напередодні він провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 Dni .

"Отже, сьогодні всі новини позитивні. Спочатку Петра Влхова, потім голосування в парламенті і, по-третє, на жаль, результат тесту covid позитивний. Я міг би обійтися і без цих "позитивних" новин", - заявив міністр.

Нагадаємо, 7 і 8 лютого з візитом в Україні перебували глави МЗС Австрії, Німеччини, Словаччини та Чехії - Олександр Шалленберг, Анналена Бербок, Іван Корчок і Ян Ліпавський. Вони також відвідали район операції Об'єднаних сил (ООС).

Крім того, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заразився коронавірусом. Про це він повідомив після візиту в Україну.