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Главы МИД Австрии, Словакии и Чехии посетили район ООС

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Донбасс, Понедельник 07 февраля 2022 22:42
Главы МИД Австрии, Словакии и Чехии посетили район ООС Фото: район ООС посетили главы МИД Австрии, Словакии и Чехии (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Район операции Объединенных сил (ООС) посетили министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии - Александр Шалленберг, Иван Корчок и Ян Липавский. Главы МИД побывали в Станице Луганская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Делегацию глав МИД сопровождал командующий ООС генерал-лейтенант Александр Павлюк и руководитель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдаимов. Иностранных гостей познакомили с работой пункта пропуска Станица Луганская.

Министры передали пакет помощи для восстановления разрушенной инфраструктуры поселка. В ходе совместного брифинга главы МИД высказали слова поддержки Украине и заверили, что страна не останется один на один в противостоянии с российским агрессором.

Фото: район ООС посетили главы МИД Австрии, Словакии и Чехии (facebook.com/pressjfo.news)

Отметим, 7-8 февраля с визитом в Украине находятся главы МИД Австрии Александр Шалленберг, Словакии Иван Корчок, Чехии Ян Липовский и Германии Анналена Бербок.

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