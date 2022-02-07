Главы МИД Австрии, Словакии и Чехии посетили район ООС
Район операции Объединенных сил (ООС) посетили министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии - Александр Шалленберг, Иван Корчок и Ян Липавский. Главы МИД побывали в Станице Луганская.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Делегацию глав МИД сопровождал командующий ООС генерал-лейтенант Александр Павлюк и руководитель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдаимов. Иностранных гостей познакомили с работой пункта пропуска Станица Луганская.
Министры передали пакет помощи для восстановления разрушенной инфраструктуры поселка. В ходе совместного брифинга главы МИД высказали слова поддержки Украине и заверили, что страна не останется один на один в противостоянии с российским агрессором.
Фото: район ООС посетили главы МИД Австрии, Словакии и Чехии (facebook.com/pressjfo.news)
Отметим, 7-8 февраля с визитом в Украине находятся главы МИД Австрии Александр Шалленберг, Словакии Иван Корчок, Чехии Ян Липовский и Германии Анналена Бербок.