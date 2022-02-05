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Эрдоган заявил, что заразился "Омикроном"

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Суббота 05 февраля 2022 14:53
Эрдоган заявил, что заразился "Омикроном" Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заразился штаммом коронавируса "Омикрон", который вызывает легкие симптомы. Он продолжит работу дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Эрдогана в Telegram-канале.

"Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным", - написал он.

При этом он отметил, что это легкая форма заболевания, которая вызывается штаммом "Омикрон".

Турецкий президент планирует продолжить работу дома.

Напомним, 3 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находился с визитом в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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