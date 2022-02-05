Эрдоган заявил, что заразился "Омикроном"
Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заразился штаммом коронавируса "Омикрон", который вызывает легкие симптомы. Он продолжит работу дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Эрдогана в Telegram-канале.
"Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным", - написал он.
При этом он отметил, что это легкая форма заболевания, которая вызывается штаммом "Омикрон".
Турецкий президент планирует продолжить работу дома.
Напомним, 3 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находился с визитом в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.