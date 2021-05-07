Главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга посетили зону ООС

С дипломатами встретился заместитель главнокомандующего ООС Эдуард Москалев. Он рассказал им о ситуации на линии разграничения и готовности Вооруженных сил Украины оперативно и адекватно реагировать на возникающие угрозы.

Москалев также сообщил иностранным делегатам, что руководство РФ продолжает искать пути по дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине и предотвращению реинтеграции временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

В свою очередь глава МИД Бельгии Софи Вильмес выразила благодарность всей делегации стран Бенилюкса. Она отметила: ′′ Сегодня мы лично убедились в том, как меняется Луганская область, жизнь местного населения улучшается. Выражаем полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украине".

Фото: главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга в ООС (facebook.com/pressjfo)