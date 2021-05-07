Глави МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу відвідали зону ООС

З дипломатами зустрівся заступник головнокомандувача ООС Едуард Москальов. Він розповів їм про ситуацію на лінії розмежування та готовність Збройних сил України оперативно та адекватно реагувати на виникаючі загрози.

Москальов також повідомив іноземним делегатам, що керівництво РФ продовжує шукати шляхи по подальшої дестабілізації ситуації в Україні та запобігання реінтеграції тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

У свою чергу глава МЗС Бельгії Софі Вільмес висловила подяку всій делегації країн Бенілюксу. Вона зазначила: '' Сьогодні ми особисто переконалися в тому, як змінюється Луганська область, життя місцевого населення поліпшується. Висловлюємо повну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України ".

Фото: глави МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу в ООС (facebook.com/pressjfo)