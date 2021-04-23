Посол Швеции в Украине посетил зону ООС

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В ходе визита шведский дипломат посетил контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" на линии разграничения, где ознакомился с его работой. Также послу рассказали текущей ситуации в гуманитарном дорожном коридоре и о дальнейшем карантине оккупантов свободного движения по линии соприкосновения.

В Мариуполе посол Швеции встретился с заместителем главнокомандующего ООС генерал-майором Эдуардом Москалевым. Он рассказал дипломат о ситуации на линии соприкосновения в текущем году.

В конце встречи Тобиас Тиберг заверил, что шведское правительство поддерживает Украину в этой непростой войне, а также поблагодарил украинских военных за создание форпоста перед европейскими странами и успешное сдерживание российской агрессии.

Фото: посол Швеции Тобиас Тиберг в ООС (facebook.com/pressjfo)