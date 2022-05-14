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Главы МИД G7 заявили о готовности продолжать оказывать военную помощь Украине

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Берлин, Суббота 14 мая 2022 13:33
Главы МИД G7 заявили о готовности продолжать оказывать военную помощь Украине Фото: страны G7 заявили о готовности продолжить поддержку Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министры иностранных дел стран G7 заявили, что продолжат оказывать военную помощь Украине. Главы МИД также пообещали усилить экономическое давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы будем продолжать оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо", - говорится в совместном заявлении глав МИД стран G7 по итогам саммита в Германии.

Министры также пообещали усилить экономическую и политическую изоляцию России. Кроме того, страны G7 продолжат работу над сокращением глобальной нехватки продовольствия в мире, вызванном войной в Украине.

Напомним, 13-14 мая на балтийском курорте Вайссенхаус (Германия) прошла встреча глав МИД группы G7. На нее приехали высокопоставленные дипломаты из Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции, Японии, США и Европейского Союза.

Отметим, накануне министры финансов G7 заявили о намерении выделить Украине 30 млрд евро в качестве финансовой поддержки.

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