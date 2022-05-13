Главы МИД G7 обсудят продовольственную безопасность в связи с российским вторжением в Украину

Министры иностранных дел группы богатейших стран G7 обсудят, как смягчить опасения по поводу продовольственной безопасности, на встрече в Германии в пятницу, 13 мая. На переговорах будет доминировать Украина и то, как справиться с последствиями войны, которая может затянуться на месяцы, если не дольше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ежегодная встреча, которая продлится до субботы, собирает высокопоставленных дипломатов из Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции, Японии, США и Европейского Союза на балтийском курорте Вайссенхаус.

В пятницу также присутствуют министры иностранных дел Украины и Молдовы, а наиболее промышленно развитые страны Запада намерены подтвердить свою поддержку двух стран.

Российское вторжение в Украину привело к резкому росту мировых цен на зерно, растительное масло, топливо и удобрения, при этом агентства ООН предупреждают, что скачки цен усугубят продовольственный кризис, в частности, в Африке.

Вторжение нарушило судоходство в Черном море, основной маршрут для зерна и других товаров, что привело к сдерживанию экспорта из Украины и России.

"В настоящее время в украинском порту Одесса заблокировано 25 млн тонн зерна, а это означает продовольствие для миллионов людей в мире, которое остро необходимо, прежде всего в африканских странах и на Ближнем Востоке", - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Вот почему сегодня мы посылаем четкий сигнал: мы видим вас, мы слышим вас и поддерживаем вас", - сказала она.

Дипломатические источники сообщили, что цель семи стран заключалась в том, чтобы лучше организоваться, чтобы найти быстрые и эффективные ответы на продовольственный кризис.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, чья страна в настоящее время председательствует в Группе 20 промышленно развитых и развивающихся стран (G20), в которую также входит Россия, также присоединится к встрече в пятницу, чтобы обсудить продовольственную безопасность.

Французский чиновник заявил, что будет поднят вопрос о присутствии России на встрече глав государств G20 в ноябре.

Напомним, базовый индикатор мировых цен на продовольствие вырос в марте на 12,6%, достигнув исторического максимума. Индекс цен на продовольствие ФАО составил 159,3 пунктов, что на 33,6% выше, чем в марте 2021 года.