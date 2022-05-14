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Глави МЗС G7 заявили про готовність продовжувати надавати військову допомогу Україні

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Берлін, Субота 14 травня 2022 13:33
Глави МЗС G7 заявили про готовність продовжувати надавати військову допомогу Україні Фото: країни G7 заявили про готовність продовжити підтримку України (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністри закордонних справ країн G7 заявили, що продовжать надавати військову допомогу Україні. Глави МЗС також пообіцяли посилити економічний тиск на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми будемо продовжувати надавати військову допомогу Україні до тих пір, поки це буде необхідно", - йдеться в спільній заяві глав МЗС країн G7 за підсумками саміту в Німеччині.

Міністри також пообіцяли посилити економічну і політичну ізоляцію Росії. Крім того, країни G7 продовжать роботу над скороченням глобальної нестачі продовольства у світі, викликаному війною в Україні.

Нагадаємо, 13-14 травня на Балтійському курорті Вайссенхаус (Німеччина) пройшла зустріч глав МЗС групи G7. На неї приїхали високопоставлені дипломати з Великобританії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, США та Європейського Союзу.

Зазначимо, напередодні міністри фінансів G7 заявили про намір виділити Україні 30 млрд євро в якості фінансової підтримки.

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