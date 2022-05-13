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Страны "Большой семерки" намерены выделить Украине 30 млрд евро помощи, - Spiegel

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Украина, Пятница 13 мая 2022 15:52
Страны "Большой семерки" намерены выделить Украине 30 млрд евро помощи, - Spiegel Фото: страны G7 выделят Украине 30 млрд евро (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Министры финансов Группы семи промышленно развитых стран (G7) намерены договориться о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере около 30 миллиардов евро. Это должно произойти на встрече в Германии на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Помощь, которая предназначена для покрытия финансовых потребностей раздираемой войной страны до конца года, будет предоставлена в виде кредитов и грантов, а это означает, что Киеву не придется возвращать всю сумму, сообщил Spiegel, со ссылкой на источники, участвующие в переговорах.

В сообщении говорится, что у этого плана все еще существуют противники. При этом одна европейская страна еще не согласилась участвовать в программе.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Вашингтон в апреле заявил, что во время войны бюджетный дефицит Украины достигает 5 млрд долларов месяц.

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