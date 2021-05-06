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Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга отправились на Донбасс

Автор: РБК-Украина

В Украине с визитом находятся министры иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга - Софи Вильмес, Стеф Блок и Жан Ассельборн. Они отправились на Донбасс.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь в Twitter.

"А мы на Восток... С тремя главами МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга", - написал он.

В МИД сообщали, что дипломаты посетят линию разграничения на Донбассе, чтобы ознакомиться с ситуацией по безопасности в зоне конфликта, а также практическими шагами, которые осуществляет Украина для облегчения жизни местного населения.

В частности, министры планируют посетить контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ).

Завтра состоится встреча с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебю.

Напомним, сегодня с визитом в Киеве также находится госсекретарь США Энтони Блинкен.

Утром он провел встречу с Дмитрием Кулебою. Говорили о взаимодействии Украины и США я союзников в Центральной Европе и Черном море.

Кроме того, Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. С основными заявлениями по результатам встречи можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

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