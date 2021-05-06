Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга отправились на Донбасс

"А мы на Восток... С тремя главами МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга", - написал он.

В МИД сообщали, что дипломаты посетят линию разграничения на Донбассе, чтобы ознакомиться с ситуацией по безопасности в зоне конфликта, а также практическими шагами, которые осуществляет Украина для облегчения жизни местного населения.

В частности, министры планируют посетить контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ).

Завтра состоится встреча с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебю.