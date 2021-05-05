В Украину едут главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Планируют посетить Донбасс
Завтра и послезавтра, 6-7 мая, в Украине с рабочим визитом будут находиться министры иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга - Софи Вильмес, Стеф Блок и Жан Ассельборн. Они планируют посетить Донбасс.
Об этом сообщил МИД Украины.
"Визит имеет целью продемонстрировать солидарность Бельгии, Нидерландов и Люксембурга с Украиной на фоне дестабилизирующих действий России", - пояснили в министерстве.
Планируется, что завтра дипломаты посетят линию разграничения на Донбассе, чтобы ознакомиться с ситуацией с безопасностью в зоне конфликта, а также практическими шагами, которые осуществляет Украина для облегчения жизни местного населения. В частности, министры планируют посетить контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ).
Встреча с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой планируется 7 мая. В ходе встречи планируют обсудить консолидацию международной поддержки для сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины.
"Министры уделят особое внимание развитию торговли и инвестиций между Украиной и странами Бенилюкса", - добавили в МИД, отметив, что после встречи состоится совместная пресс-конференция.
Напомним, сегодня в Украину с рабочим визитом прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен. Это его первый визит в Украину с момента назначения на пост главы американского Госдепа.
Как писало РБК-Украина, сопровождать госсекретаря США будет его новая заместительница Виктория Нуланд.