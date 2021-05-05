В Украину едут главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Планируют посетить Донбасс

Завтра и послезавтра, 6-7 мая, в Украине с рабочим визитом будут находиться министры иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга - Софи Вильмес, Стеф Блок и Жан Ассельборн. Они планируют посетить Донбасс.

Об этом сообщил МИД Украины .

"Визит имеет целью продемонстрировать солидарность Бельгии, Нидерландов и Люксембурга с Украиной на фоне дестабилизирующих действий России", - пояснили в министерстве.

Планируется, что завтра дипломаты посетят линию разграничения на Донбассе, чтобы ознакомиться с ситуацией с безопасностью в зоне конфликта, а также практическими шагами, которые осуществляет Украина для облегчения жизни местного населения. В частности, министры планируют посетить контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ).

Встреча с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой планируется 7 мая. В ходе встречи планируют обсудить консолидацию международной поддержки для сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины.

"Министры уделят особое внимание развитию торговли и инвестиций между Украиной и странами Бенилюкса", - добавили в МИД, отметив, что после встречи состоится совместная пресс-конференция.