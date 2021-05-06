Глави МЗС Бельгії, Нідерландів та Люксембургу вирушили на Донбас

В Україні з візитом перебувають міністри закордонних справ Бельгії, Нідерландів та Люксембургу - Софі Вільмес, Стеф Блок та Жан Ассельборн. Вони відправилися на Донбас.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Бондар у Twitter.

В МЗС повідомляли, що дипломати відвідають лінію розмежування на Донбасі, щоб ознайомитися з безпековою ситуацією в зоні конфлікту, а також практичними кроками, які здійснює Україна для полегшення життя місцевого населення.

"А ми на Схід... З трьома главами МЗС Нідерландів, Бельгії і Люксембургу", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні з візитом у Києві також перебуває держсекретар США Ентоні Блінкен.

Зранку він провів зустріч з Дмитром Кулебою. Говорили про взаємодію України і США я союзників у Центральній Європі і Чорному морі.

Крім того, Блінкен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. З основними заявами за результатами зустрічі можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.