Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга отправились на Донбасс
В Украине с визитом находятся министры иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга - Софи Вильмес, Стеф Блок и Жан Ассельборн. Они отправились на Донбасс.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь в Twitter.
"А мы на Восток... С тремя главами МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга", - написал он.
В МИД сообщали, что дипломаты посетят линию разграничения на Донбассе, чтобы ознакомиться с ситуацией по безопасности в зоне конфликта, а также практическими шагами, которые осуществляет Украина для облегчения жизни местного населения.
В частности, министры планируют посетить контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ).
Завтра состоится встреча с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебю.
Напомним, сегодня с визитом в Киеве также находится госсекретарь США Энтони Блинкен.
Утром он провел встречу с Дмитрием Кулебою. Говорили о взаимодействии Украины и США я союзников в Центральной Европе и Черном море.
Кроме того, Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. С основными заявлениями по результатам встречи можно ознакомиться в материале РБК-Украина.