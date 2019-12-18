ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Главы фракций договорились не блокировать трибуну Верховной рады

Новости » Политика     18.12.2019 - 10:24
Главы фракций договорились не блокировать трибуну Верховной рады
Фото: блокирование трибуны ВР (РБК-Украина)

Рада планирует работать до исчерпания повестки дня

Председатели парламентских фракций договорились сегодня, 18 декабря, не блокировать трибуну Верховной рады. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, сегодня народные депутаты во время заседания комитета договорились не блокировать трибуну парламента и работать до исчерпания повестки дня.

"На комитете мы общались, каким образом дальше продолжать работу. Договорились идти согласно действующего законодательства. Без манипуляций, спекуляций и накала ситуаций. Выглядит так, что мы нашли взаимопонимание, все фракции между собой. ..Мы хотим принимать важные законопроекты. Мы вчера, к сожалению, пропустили много важных законопроектов из-за блокирования трибуны. Я надеюсь, что сегодня мы сможем найти достаточно голосов для того, чтобы сегодня работать до исчерпания повестки дня", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 декабря главы парламентских фракций проведут заседание относительно начала работы Верховной рады. Председатели планировали провести консультации по обеспечению нормальной работы парламента. В частности, планировалось обсудить вопрос блокирования трибуны.

Как известно, во вторник, 17 декабря, вечернее заседание Верховной рады не состоялось. Глава парламента Дмитрий Разумков закрыл его сразу же после открытия и отметил, что нардепы вернутся к консультациям по закону о рынке земли.

В Раде создадут ВСК для расследования стычек под зданием парламента 17 декабря В Раде началось закрытое заседание аграрного комитета с участием Разумкова
Новости Украины Верховная РадатрибунаДавид Арахамия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь