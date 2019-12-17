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Фракции Рады проведут заседание по работе парламента в среду

Новости » Политика     17.12.2019 - 17:52
Фракции Рады проведут заседание по работе парламента в среду
Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

На заседании фракции "Слуга народа" обсудят противодействие блокированию трибуны ВР

Все фракции Верховной рады проведут заседание по поводу начала работы парламента в среду, 18 декабря. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Фракции проведут консультации, чтобы определиться, как в среду начать нормальную работу Рады.

"Завтра будут отдельные заседания (всех фракций парламента, - ред.) для того, чтобы провести консультации между фракциями по поводу того, каким образом завтра начать нормальную работу парламента. А потом утром мы (главы фракций, - ред.) собираемся все вместе и решаем, каким образом открыть работу. Я думаю, можно в кабинете у спикера", - рассказал Арахамия.

Он также отметил, что на заседании фракции "Слуга народа" обсудят вопросы противодействия блокированию трибуны парламента.

"Я никогда не был в такой ситуации, когда было все заблокировано. Для нас это немножко новая ситуация. Будем сегодня собираться фракцией и рассматривать пути решения этого вопроса", - заявил парламентарий.

Напомним, вечернее заседание ВР во вторник, 17 декабря, не произошло. Глава парламента Дмитрий Разумков закрыл его сразу же после открытия и отметил, что нардепы вернутся к консультациям по закону о рынке земли.

Как писало РБК-Украина, утреннее заседание парламента также практически полностью заняли консультации фракций, и полноценная работа с законопроектами в зале не состоялась. В частности, Разумков закрыл заседание после более чем часового перерыва за тридцать минут до завершения заседания. Вместо этого было проведено внеочередное заседание агрокомитета.

Комитет Рады будет рассматривать закон о рынке земли в закрытом режиме Вечернее заседание Рады может не состояться, - Арахамия
Новости Украины Верховная РадафракцияДавид Арахамия
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