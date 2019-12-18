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Голови фракцій домовились не блокувати трибуну Верховної ради

Новини » Політика     18.12.2019 - 10:24
Голови фракцій домовились не блокувати трибуну Верховної ради
Фото: блокування трибуни ВР (РБК-Україна)

Рада планує працювати до вичерпання порядку денного 

Голови парламентських фракцій домовились сьогодні, 18 грудня, не блокувати трибуну Верховної ради. Про це повідомив голова фракції "Слуга народа" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, сьогодні народні депутати під час засідання комітету домовилися не блокувати трибуну парламенту та працювати до вичерпання порядку денного.

"На комітеті ми спілкувались, яким чином далі продовжувати роботу. Домовились йти згідно чинного законодавства. Без маніпуляцій, спекуляцій і напруження ситуацій. Виглядає так, що ми знайшли порозуміння, всі фракції між собою. ..Ми хочемо приймати важливі законопроекти. Ми вчора, нажаль пропустили багато важливих законопроектів через блокування трибуни. Я сподіваюсь, що сьогодні ми зможемо знайти достатньо голосів для того, щоб сьогодні працювати до вичерпання порядку денного", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 грудня голови парламентських фракцій проведуть засідання щодо початку роботи Верховної ради. Голови планували провести консультації щодо забезпечення нормальної роботи парламенту. Зокрема, планувалося обговорити питання блокування трибуни.

Як відомо, у вівторок, 17 грудня, вечірнє засідання Верховної ради не відбулося. Глава парламенту Дмитро Разумков закрив його відразу ж після відкриття і зазначив, що нардепи повернуться до консультацій по закону про ринок землі.

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Новини України Верховна РадатрибунаДавид Арахамія
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