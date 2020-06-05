Главу Тернопольской САД обвинили в коррупционных схемах при ремонте дорог, - нардеп

Народный депутат, член транспортного комитета Верховной рады Игорь Васылив обнародовал записи, на которых люди с голосами главы Службы автомобильных дорог в Тернопольской области Игоря Раинчука и его советника Олега Виничука обсуждают коррупционные схемы при строительстве дорог в области.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром на мой адрес пришло сообщение со ссылкой на несколько видео. На одном из них голос, похожий на голос и.о. председателя Служба автомобильных дорог в Тернопольской области, обсуждает со своим советником на общественных началах размер отката. Более того, голос "советника" уверяет, что подрядчикам это "доведут", а "с нардепами работаем мы"", - описал содержимое записей Васылив.

Нардеп призвал вероятных участников записи написать явку с повинной и анонсировал коллективное заявление в правоохранительные органы за подписью народных депутатов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине разоблачили злоупотребления на более 500 миллионов гривен при строительстве дорог государственного значения в 2018-2019 годах. Подозревают руководство ряда крупных дорожно-строительных компаний.

Ранее на хищении почти 3 млн гривен при ремонте дорог государственного значения недавно разоблачили депутата райсовета в Ровенской области.

Кроме того, почти 29 млн гривен, выделенных для капитального ремонта дороги, присвоили чиновники в Кривом Роге.