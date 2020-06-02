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Злоупотребления при строительстве дорог: в 9 областях проходят обыски

Новости » Общество     02.06.2020 - 18:46
Злоупотребления при строительстве дорог: в 9 областях проходят обыски
Фото: строительство дороги (facebook com Ukravtodor Gov Ua)

Правоохранители разоблачили злоупотребления на более 500 млн гривен

В Украине разоблачили злоупотребления на более 500 миллионов гривен при строительстве дорог государственного значения в 2018-2019 годах. Подозревают руководство ряда крупных дорожно-строительных компаний.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Следствие подозревает, что руководство этих компаний для победы в тендерах использовало поддельные документы о "надлежащем качестве" стройматериалов. Во время строительства дорог компании использовали дешевые и некачественные асфальтобетонные смеси.

Сейчас в рамках этого дела правоохранители проводят обыски в офисах компаний, которые находятся в 9 регионах страны.

Напомним, на хищении почти 3 млн гривен при ремонте дорог государственного значения недавно разоблачили депутата райсовета в Ровенской области.

Кроме того, почти 29 млн гривен, выделенных для капитального ремонта дороги, присвоили чиновники в Кривом Роге.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины дорогистроительствоСлужба безопасности Украины
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