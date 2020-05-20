В Ровенской области разоблачили депутата на хищении 2,7 млн гривен при ремонте дорог

Фото: деньги (РБК-Украина)

Депутат совместно с руководителем собственной строительной компании завысил стоимость работ

Служба безопасности Украины в Ровенской области разоблачила депутата районного совета на хищении 2,7 млн гривен при ремонте дорог государственного значения. На эти работы из государственного бюджета выделили почти 29 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, депутат Сарненского районного совета является владельцем строительной компании. Менеджмент его компании в 2017 году заключил соглашение со Службой автомобильных дорог Ровенской области о ремонте дорог за бюджетные деньги. Стоимость проекта составила почти 29 миллионов гривен.

"Депутат совместно с руководителем собственной строительной компании во время выполнения ремонтных работ завысили их стоимость. Подрядчики, в частности, подделывали и вносили недостоверные данные в акты транспортных услуг, товарно-транспортные накладные по количеству перевозимой продукции. Таким образом сообщники присвоили почти 10% бюджетных средств, выделенных на проект. По заключениям строительно-технических экспертиз, из-за их противоправных действий бюджету нанесены убытки на 2,7 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Силовики провели 13 обысков по месту работы и жительства фигурантов производства и изъяли более 800 тысяч гривен, компьютерную технику, документы, носители информации с доказательствами противоправной деятельности.

Депутату и его подельнику в рамках уголовного производства объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особенно крупных размерах), ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем в крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка, которые повлекли тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Максим Зайченко