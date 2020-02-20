ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кривом Роге чиновники присвоили 29 млн грн, выделенных на ремонт дорог

Новости » Происшествия     20.02.2020 - 02:53
В Кривом Роге чиновники присвоили 29 млн грн, выделенных на ремонт дорог
Иллюстративное фото (facebook.com/kievavtodor)

Экспертиза обнаружила, что работы выполнены некачественно и асфальтобетонное покрытие не соответствует ГОСТу

В Кривом Роге правоохранители разоблачили должностных лиц, которые присвоили почти 29 млн грн, выделенных из городского бюджета для капитального ремонта дороги в город. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что в среду, 19 февраля, в рамках уголовного производства следователи Криворожского отдела полиции совместно с сотрудниками Криворожской городской прокуратуры № 3, СБУ и полка полиции особого назначения провели ряд обысков на территории предприятия по ремонту дорог.

В ходе обысков правоохранители изъяли документацию и другие вещественные доказательства. Также была проведена экспертиза, выводы которой подтверждают, что работы выполнены некачественно. Асфальтобетонное покрытие не соответствует нормам ГОСТа.

"Генеральному директору предприятия, которое занималось ремонтом дороги, сообщается о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее полиция разоблачила схему хищения 355 тысяч гривен на стратегическом предприятии "Николаевский бронетанковый завод".

Также РБК-Украина писало, что директора одного из предприятий Волынской области разоблачили на хищениях 6,2 млн гривен бюджетных средств при строительстве казарм Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Полиция разоблачила хищения на стратегическом предприятии в оборонной сфере ГБР сообщило новые подозрения по делу о хищениях в банке "Михайловский"
Новости Украины Кривой Рогхищениедороги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь