Главу партии ХДС назначили новым министром обороны Германии

Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (wikipedia.org)

Она сменит Урсулу фон дер Ляйен, избранную накануне главой Еврокомиссии

Новым министром обороны Германии станет председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что она сменит на этом посту Урсулу фон дер Ляйен избранную накануне главой Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен официально покинет пост министра обороны ФРГ 17 июля. Решение о назначении Крамп-Карренбауэр было принято после совещания в президиуме ХДС, затем его подтвердил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Такое решение, однако, оказалось для многих неожиданным, так как ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр неоднократно заявляла, что не хочет занимать никаких министерских постов в кабинете Ангелы Меркель. Она объясняла это желанием сохранить независимость действий в качестве председателя ХДС.

Напомним, ранее сообщалось, что Европарламент 16 июля утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

РБК-Украина писало, что делегаты съезда Христианско-демократического союза (ХДС) 7 декабря 2018 года избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Позже она поддержала сторонников проекта строительства газопровода "Северный поток - 2".