ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Главу партии ХДС назначили новым министром обороны Германии

Новости » Политика    17.07.2019 - 02:24
Главу партии ХДС назначили новым министром обороны Германии
Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (wikipedia.org)

Она сменит Урсулу фон дер Ляйен, избранную накануне главой Еврокомиссии

Новым министром обороны Германии станет председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW

Отмечается, что она сменит на этом посту Урсулу фон дер Ляйен избранную накануне главой Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен официально покинет пост министра обороны ФРГ 17 июля. Решение о назначении Крамп-Карренбауэр было принято после совещания в президиуме ХДС, затем его подтвердил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Такое решение, однако, оказалось для многих неожиданным, так как ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр неоднократно заявляла, что не хочет занимать никаких министерских постов в кабинете Ангелы Меркель. Она объясняла это желанием сохранить независимость действий в качестве председателя ХДС.

Напомним, ранее сообщалось, что Европарламент 16 июля утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. 

РБК-Украина писало, что делегаты съезда Христианско-демократического союза (ХДС) 7 декабря 2018 года избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Позже она поддержала сторонников проекта строительства газопровода "Северный поток - 2".

Министр обороны Германии уходит в отставку Диалог с Россией нужно вести с позиции силы, - глава Минобороны ФРГ
Новости Украины Германия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь