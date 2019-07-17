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Главу партії ХДС призначили новим міністром оборони Німеччини

Новини » Політика    17.07.2019 - 02:24
Главу партії ХДС призначили новим міністром оборони Німеччини
Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауер (wikipedia.org)

Вона змінить Урсулу фон дер Ляйен, обрану напередодні главою Єврокомісії

Новим міністром оборони Німеччини стане голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Відзначається, що вона змінить на цій посаді Урсулу фон дер Ляйен, обрану напередодні главою Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляйен офіційно покине пост міністра оборони ФРН 17 липня. Рішення про призначення Крамп-Карренбауер було прийнято після наради в президії ХДС, потім його підтвердив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Таке рішення, однак, виявилося для багатьох несподіваним, оскільки раніше Аннегрет Крамп-Карренбауер неодноразово заявляла, що не хоче займати ніяких міністерських постів в кабінеті Ангели Меркель. Вона пояснювала це бажанням зберегти незалежність дій в якості голови ХДС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європарламент 16 липня затвердив колишнього міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляйен на пост глави Єврокомісії.

РБК-Україна писало, що делегати з'їзду Християнсько-демократичного союзу (ХДС) 7 грудня 2018 року обрали новим лідером генерального секретаря партії Аннегрет Крамп-Карренбауер. Пізніше вона підтримала прихильників проекту будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

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