Преемником Меркель на должности главы ХДС стала Крамп-Карренбауэр

Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (wikipedia.org)

Крамп-Карренбауэр во втором туре голосования была избрана главой партии

Делегаты съезда Христианско-демократического союза (ХДС) сегодня, 7 декабря, во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter посла Украинs в Германии Андрея Мельника.

"Новым председателем Христианско-демократического союза избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр! Рассчитываем на дальнейшую мощную поддержку Украины со стороны ХДС и лично нового лидера крупнейшей партии Германии", - сообщил он.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, протеже Меркель. Считается, что она будет продолжать политику Меркель.

Напомним, сегодня канцлер Германии Ангела Меркель покинула пост лидера своей партии - Христианско-демократического союза. Отметим, что Ангела Меркель возглавляла партию в течение 18 лет, 13 из них - на посту канцлера страны.

Как пишет Reuters, в политических кругах Германии прогнозируют, что новый глава партии с большой вероятностью может стать следующим канцлером Германии.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее предложила сократить поставки газа по будущему трубопроводу "Северный поток-2".