Преемником Меркель на должности главы ХДС стала Крамп-Карренбауэр

Крамп-Карренбауэр во втором туре голосования была избрана главой партии
Делегаты съезда Христианско-демократического союза (ХДС) сегодня, 7 декабря, во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter посла Украинs в Германии Андрея Мельника.
"Новым председателем Христианско-демократического союза избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр! Рассчитываем на дальнейшую мощную поддержку Украины со стороны ХДС и лично нового лидера крупнейшей партии Германии", - сообщил он.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр, протеже Меркель. Считается, что она будет продолжать политику Меркель.
Напомним, сегодня канцлер Германии Ангела Меркель покинула пост лидера своей партии - Христианско-демократического союза. Отметим, что Ангела Меркель возглавляла партию в течение 18 лет, 13 из них - на посту канцлера страны.
Как пишет Reuters, в политических кругах Германии прогнозируют, что новый глава партии с большой вероятностью может стать следующим канцлером Германии.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее предложила сократить поставки газа по будущему трубопроводу "Северный поток-2".