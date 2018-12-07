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Преемником Меркель на должности главы ХДС стала Крамп-Карренбауэр

Новости » Политика    07.12.2018 - 18:13
Преемником Меркель на должности главы ХДС стала Крамп-Карренбауэр
Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (wikipedia.org)

Крамп-Карренбауэр во втором туре голосования была избрана главой партии

Делегаты съезда Христианско-демократического союза (ХДС) сегодня, 7 декабря, во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter посла Украинs в Германии Андрея Мельника.

"Новым председателем Христианско-демократического союза избрана  Аннегрет Крамп-Карренбауэр! Рассчитываем на дальнейшую мощную поддержку Украины со стороны ХДС и лично нового лидера крупнейшей партии Германии", - сообщил он.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, протеже Меркель. Считается, что она будет продолжать политику Меркель. 

Напомним, сегодня канцлер Германии Ангела Меркель покинула пост лидера своей партии - Христианско-демократического союза. Отметим, что Ангела Меркель возглавляла партию в течение 18 лет, 13 из них - на посту канцлера страны.

Как пишет Reuters, в политических кругах Германии прогнозируют, что новый глава партии с большой вероятностью может стать следующим канцлером Германии.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее предложила сократить поставки газа по будущему трубопроводу "Северный поток-2". 

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