Главу МЗС Австрії призначили тимчасовим канцлером

Міністр закордонних справ Александер Шалленберг був приведений до присяги в якості тимчасово виконувача обов'язків канцлера Австрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF .

"Одне із завдань федерального президента полягає в тому, щоб забезпечити постійне, щохвилинне перебування при владі уряду, здатного керувати країною і представляти її в Європейському Союзі", - заявив президент Австрії Ван дер Беллен після приведення Шалленберга до присяги.

Президент додав, що останні кілька днів для Австрії були "турбулентними".

Як пише видання, Шалленберг вже вдруге виконує обов'язки канцлера й загалом складав присягу вже вісім разів. Він й надалі обійматиме посаду міністра закордонних справ доти, доки формуватиметься новий уряд.

Вже сьогодні, 10 січня, тимчасовий виконувач обов'язків канцлера Австрії планує провести телефонні перемовини з німецьким колегою Олафом Шольцом, а на вихідних запланований діалог з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"На початку наступного тижня він планує здійснити інавгураційний візит до ЄС у Брюсселі. У зв'язку з переходом до канцелярії йому довелося відкласти заплановані поїздки до Сирії та Туреччини на посаді міністра закордонних справ", - додає ORF.

Нехаммер йде у відставку

5 січня Карл Нехаммер заявив про звільнення з посади канцлера Австрії через провал коаліційних переговорів. Пізніше президент Австрії доручив праворадикалу Герберту Кіклю сформувати новий уряд.