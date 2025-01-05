В Австрії готові домовлятися з ультраправою партією і сформувати коаліцію

Учора канцлер Австрії та за сумісництвом лідер "АНП" Карл Нехаммер заявив про вихід у відставку через провал у переговорах про коаліцію проти правлячої партії. Однак новий в.о. глави "АНП" готовий домовлятися з ультраправою партією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DerStandart .

Видання пише, що тимчасовий глава "Австрійської народної партії" (АНП) Крістін Штокер виступає проти проведення дострокових виборів і допускає можливість створення коаліції з ультраправою "Австрійської партії свободи" (АПС). Він заявив, що готовий прийняти "запрошення", якщо "АПС" на чолі зі своїм лідером Гербертом Кіклем захоче обговорити з ним формування уряду.

Раніше президент країни Александр Ван дер Беллен висловився про ситуацію, що склалася. Він пообіцяв ухвалити рішення наступного тижня. Крім того, глава держави запросив Кікля на зустріч, яка відбудеться в понеділок.

За словами Ван дер Беллена, у партії "АНП" стали тихішими голоси тих, хто виступав проти співпраці з главою "АПС". Однак президент наголосив, що будь-який австрійський уряд має в обов'язковому порядку поважати основоположні принципи, а саме: верховенство права, поділ влади, права людини та права меншин, свободу та незалежність ЗМІ, а також членство в ЄС.