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Главу МИД Австрии назначили временным канцлером

Пятница 10 января 2025 14:08
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Главу МИД Австрии назначили временным канцлером Фото: Александер Шалленберг, временно исполняющий обязанности канцлера Австрии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Александер Шалленберг был приведен к присяге в качестве временно исполняющего обязанности канцлера Австрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.

"Одна из задач федерального президента заключается в том, чтобы обеспечить постоянное, ежеминутное пребывание у власти правительства, способного управлять страной и представлять ее в Европейском Союзе", - заявил президент Австрии Ван дер Беллен после приведения Шалленберга к присяге.

Президент добавил, что последние несколько дней для Австрии были "турбулентными".

Как пишет издание, Шалленберг уже второй раз исполняет обязанности канцлера и в целом принимал присягу уже восемь раз. Он и в дальнейшем будет занимать должность министра иностранных дел до тех пор, пока будет формироваться новое правительство.

Уже сегодня, 10 января, временно исполняющий обязанности канцлера Австрии планирует провести телефонные переговоры с немецким коллегой Олафом Шольцом, а на выходных запланирован диалог с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"В начале следующей недели он планирует осуществить инаугурационный визит в ЕС в Брюсселе. В связи с переходом в канцелярию ему пришлось отложить запланированные поездки в Сирию и Турцию в должности министра иностранных дел", - добавляет ORF.

Нехаммер уходит в отставку

5 января Карл Нехаммер заявил об увольнении с должности канцлера Австрии из-за провала коалиционных переговоров. Позже президент Австрии поручил праворадикалу Герберту Киклю сформировать новое правительство.

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