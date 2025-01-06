В Австрії президент доручив лідеру ультраправої партії сформувати уряд

Про це заявив президент Австрії Александр Ван дер Беллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel .

За словами Ван дер Беллена, його рішення доручити Герберту Кіклю сформувати уряд було зумовлене повагою до виборців (Австрійська партія свободи Кікля набрала на парламентських виборах 29% голосів і посіла перше місце).

Також президент додав, що ситуація змінилася після провалу коаліційних переговорів.

"Як ми всі стали свідками цими вихідними, АНП (Австрійська народна партія - ред.) відмовилася від свого категоричного "ні" уряду під керівництвом АПС. Я не поставився до цього кроку легковажно", - додав він.

Spiegel звертає увагу, що перш ніж Кікль стане канцлером, АНП і АПС доведеться узгодити урядову програму. І в цьому питанні є кілька каменів спотикання, хоча існує широка згода щодо міграції та податків.

Партії розходяться в думках у зовнішній політиці та політиці безпеки, оскільки праворадикальна АПС хоче "дружити" з Москвою і критично налаштована щодо Євросоюзу.