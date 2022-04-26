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Главу Мелитопольского райсовета освободили из российского плена

Фото: главу Мелитопольского райсовета освободили из российского плена (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Мелитопольского районного совета Сергей Прийма освобожден из плена. Его российские оккупанты удерживали более месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как отмечает издание, эту информацию СМИ подтвердили в Запорожской области.

"Сегодня же стало известно, что чиновника наконец удалось освободить из вражеского плена. Детали впоследствии", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 марта российские военные провели обыск в доме главы райсовета Сергея Приймы и увезли его в неизвестном направлении. После чего не было никакой информации о его месте нахождения.

Добавим, что в оккупированном Мелитополе Запорожской области месяц назад российские захватчики похитили начальницу управления образования Ирину Щербак. Ее судьба до сих пор остается неизвестной.

Отметим, что в Запорожской области оккупанты держат в плену 69 местных жителей.

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МелитопольВойна России против Украины