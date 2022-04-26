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Голову Мелітопольської райради звільнили з російського полону

Фото: голову Мелітопольської райради звільнили з російського полону (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Голову Мелітопольської районної ради Сергія Прийму звільнено з полону. Його російські окупанти утримували понад місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як зазначає видання, цю інформацію ЗМІ підтвердили в Запорізькій ОВА.

"Сьогодні ж стало відомо, що посадовця нарешті вдалося звільнити з ворожого полону. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 березня російські військові провели обшук у будинку очільника райради Сергія Прийми та відвезли його в невідомому напрямку. Після чого не було жодної інформації про його місце знаходження.

Додамо, що в окупованому Мелітополі Запорізької області місяць тому російські загарбники викрали начальницю управління освіти Ірину Щербак. Її доля досі залишається невідомо.

Зазначимо, що в Запорізькій області окупанти тримають у полоні 69 місцевих жителів.

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МелітопольВійна Росії проти України