В Мелитополе месяц назад похитили начальницу управления образования. Ее судьба неизвестна

В оккупированном Мелитополе Запорожской области месяц назад российские захватчики похитили начальницу управления образования Ирину Щербак. Ее судьба до сих пор остается неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента образования и науки Одесского городского совета Елену Буйневич.