ru ua
Пн, 25 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Мелитополе месяц назад похитили начальницу управления образования. Ее судьба неизвестна

Новина українською →
Мелитополь, Понедельник 25 апреля 2022 14:59
В Мелитополе месяц назад похитили начальницу управления образования. Ее судьба неизвестна Фото: оккупанты похитили начальницу управления образования Мелитополя (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В оккупированном Мелитополе Запорожской области месяц назад российские захватчики похитили начальницу управления образования Ирину Щербак. Ее судьба до сих пор остается неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента образования и науки Одесского городского совета Елену Буйневич.

"Никакой информации не имеют педагоги судьбы нашей коллеги из Мелитополя, начальницы управления образования Ирины Щербак", - написала на своей странице в Facebook Буйневич.

Она добавила, что педагога оккупанты арестовали почти месяц назад за то, что она осталась верна Украине. Судьба женщины остается неизвестной. Последние новости были о ее задержании.

"К большому сожалению, не резонансное событие. Мы не можем молча смотреть на это", - посетовала Буйневич и призвала общественность говорить об этом.

Напомним, в Запорожской области оккупанты держат в плену 69 местных жителей.

Отметим, в оккупированном Мелитополе российские захватчики похищают не только людей, но сельхозтехнику, вывозя ее затем в Россию.

Война России против Украины идет 61-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь Запорожская область Война в Украине
NEWS
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет