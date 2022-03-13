В Мелитополе оккупанты похитили председателя районного совета
Российские оккупанты продолжают террор в Мелитополе. На этот же раз похитили председателя районного совета приму Сергея Николаевича.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание РИА-М.
Захватчики прибегают к похищению представителей законно избранной власти и активистов:
- 11 марта был похищен городской голова Ивана Федорова;
- 12 марта была похищена активистка Ольгу Гайсумова.
Сегодня же, в 7:30 утра, российские оккупанты пришли к дому "с обыском" к председателю районного совета Примы Сергея Николаевича. Захватчики отобрали у него документы, мобильные устройства и требовали пароли от них.
После этого председателя районного совета забрали.
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