В Мелитополе оккупанты похитили председателя районного совета

Российские оккупанты продолжают террор в Мелитополе. На этот же раз похитили председателя районного совета приму Сергея Николаевича.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание РИА-М .

После этого председателя районного совета забрали.

Сегодня же, в 7:30 утра, российские оккупанты пришли к дому "с обыском" к председателю районного совета Примы Сергея Николаевича. Захватчики отобрали у него документы, мобильные устройства и требовали пароли от них.

Захватчики прибегают к похищению представителей законно избранной власти и активистов:

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