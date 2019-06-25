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Главу Государственной таможенной службы выберут уже сегодня

Новости » Экономика    25.06.2019 - 11:00
Главу Государственной таможенной службы выберут уже сегодня
Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

После разблокировки конкурса решение будет принято незамедлительно

Заключительный этап конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы состоится сегодня, 25 июня, в 17:00. Об этом сообщает Министерства финансов в Facebook.

Главу Государственной таможенной службы выберут уже сегодня

Напомним, накануне стало известно, что Шестой апелляционный административный суд возобновил действие распоряжения Кабинета министров о проведении конкурса на пост председателя Государственной таможенной службы.

Отметим, в начале марта правительство одобрило запуск распределения Государственной фискальной службы на государственную таможенную службу и Государственную налоговую служу. По результатам конкурса главой Государственной налоговой службы было назначен Сергей Верланов.

На пост главы Государственной службы претендуют проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов и глава общественной организации "Центр развития цифровой экономики" Андрей Саварец.

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