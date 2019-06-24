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Суд разблокировал конкурс на главу Государственной таможенной службы

Новости » Экономика    24.06.2019 - 12:24
Суд разблокировал конкурс на главу Государственной таможенной службы
Фото: Государственная фискальная служба (sfs.gov.ua)

Конкурс был заблокирован более двух месяцев

Шестой апелляционный административный суд возобновил действие распоряжения Кабинета министров о проведении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов.

По данным пресс-службы, основанием для такого решения послужила недоказанность истцами наличия оснований для приостановления конкурса.

"Преграды для продолжения отбора кандидата на должность главы Государственной таможенной службы устранены. Следующий шаг - Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы должно собраться и принять решение о дальнейшем ходе процедуры", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале марта правительство одобрило запуск разделения Государственной фискальной службы на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую служу. По результатам конкурса главой Государственной налоговой службы был назначен Сергей Верланов.

Как сообщало РБК-Украина, 17 апреля Окружной административный суд города Киева остановил действие распоряжения Кабинета министров об объявлении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал указанное решение суда коррупционным сговором.

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