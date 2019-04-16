Стали известны кандидаты на руководителей налоговой и таможенной служб

Последний этап отбора начнется 23 апреля
Министерство финансов Украины обнародовало перечень кандидатов на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб. Об этом Минфин сообщил в своем Facebook.
В частности, в министерстве сообщили, что завершился второй этап конкурса на руководителей данных ведомств.
"Пять претендентов на кресло главы ГНС и шесть - на руководителя ГТС составляли тесты на знание законодательства и решали ситуационные задачи", - сказано в сообщении.
Итак, по результатам оценки работ Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы, в заключительном, третьем этапе конкурса примут участие:
Кандидаты на главу ГНС:
Кандидаты на главу ГТС:
"В процессе проверки и оценки работ принимали участие эксперты, представители бизнеса, чтобы обеспечить беспристрастность избрания кандидатов", - заявили в Минфине.
Так, последний этап отбора - собеседование - начнется 23 апреля в 10:00. За собеседованием можно будет наблюдать в прямом эфире. В этот же день будут подведены итоги, и конкурсная комиссия определит кандидатов, которых будут рекомендовать Кабинету министров для назначения на должности руководителей ГНС и ГТС.
Напомним, в конце марта Кабинет министров Украины объявил конкурс на глав налоговой и таможенной служб.
Как писало РБК-Украина ранее, в начале марта правительство одобрило запуск разделения Государственной фискальной службы.
До этого в Минфине озвучили сроки разделения Фискальной службы. По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, при слаженной работе завершить реорганизацию ГФС смогут за три месяца.