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Стали известны кандидаты на руководителей налоговой и таможенной служб

Новости » Финансы    16.04.2019 - 18:07
Стали известны кандидаты на руководителей налоговой и таможенной служб
Фото: Минфин Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)

Последний этап отбора начнется 23 апреля

Министерство финансов Украины обнародовало перечень кандидатов на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб. Об этом Минфин сообщил в своем Facebook.

В частности, в министерстве сообщили, что завершился второй этап конкурса на руководителей данных ведомств.

Стали известны кандидаты на руководителей налоговой и таможенной служб

"Пять претендентов на кресло главы ГНС и шесть - на руководителя ГТС составляли тесты на знание законодательства и решали ситуационные задачи", - сказано в сообщении.

Итак, по результатам оценки работ Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы, в заключительном, третьем этапе конкурса примут участие:

Кандидаты на главу ГНС:

  • заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов;
  • исполнительный директор ООО "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко;
  • заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

Кандидаты на главу ГТС:

  • проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш;
  • первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов;
  • руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики", эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрей Саварец.

"В процессе проверки и оценки работ принимали участие эксперты, представители бизнеса, чтобы обеспечить беспристрастность избрания кандидатов", - заявили в Минфине.

Так, последний этап отбора - собеседование - начнется 23 апреля в 10:00. За собеседованием можно будет наблюдать в прямом эфире. В этот же день будут подведены итоги, и конкурсная комиссия определит кандидатов, которых будут рекомендовать Кабинету министров для назначения на должности руководителей ГНС и ГТС.

Напомним, в конце марта Кабинет министров Украины объявил конкурс на глав налоговой и таможенной служб.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале марта правительство одобрило запуск разделения Государственной фискальной службы.

До этого в Минфине озвучили сроки разделения Фискальной службы. По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, при слаженной работе завершить реорганизацию ГФС смогут за три месяца.

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