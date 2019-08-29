Главой Минэнерго могут назначить Оржеля, - источники

Министром топлива и энергетики на заседании Верховной рады 29 августа могут назначить Алексея Оржеля. Об этом сообщил РБК-Украина высокопоставленный собеседник.

Оржель ранее работал в Офисе эффективного регулирования (BRDO) под руководством Алексея Гончарука, который считается наиболее вероятным кандидатом на должность премьер-министра.

До последнего времени собеседники РБК-Украина уверяли, что на позицию главы Минэнерго в Офисе президента рассматривали лишь две кандидатуры - и.о. главы Укрэнерго Всеволода Ковальчука и исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Напомним, депутат нового созыва от "Слуги народа" Руслан Стефанчук сегодня заявил, что Рада будет работать до завершения повестки дня. Стефанчук прогнозирует, что Рада сегодня поддержит все кадровые решения.

Кроме этого, сегодня Рада может назначить нового премьера и по президентской квоте министров обороны и иностранных дел. Также источники издания сообщали, что глава Офиса президента Андрей Богдан лоббирует на кресло премьера нынешнего замглавы ОП Алексея Гончарука.