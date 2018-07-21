Главный тренер сборной Украины Шевченко продлил контракт до 2020 года

Новые соглашения подписали и его помощники

Федерация футбола Украины продлила контрак с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и его штабом до 2020 года. Соответствующие решение принял исполком организации на заседании, которое состоялось 21 июля в Одессе.

Перед тренерским штабом, в который входит Андрей Шевченко, Андреа Малдера, Мауро Тассотти и Педро Луис Харо Регеро, поставлена задача выйти в финальную часть Евро-2020.

Андрей Шевченко возглавил украинскую национальную команду летом 2016 с правом продления соглашения еще на 2 года, заменив на этом посту Михаила Фоменко.

Под руководством Шевченко сборная Украины заняла 3 место в отборочной группе к ЧМ-2018, пропустив вперед сборные Хорватии и Исландии.

Напомним, в начале лета 2018 испанский специалист Рауль Рианчо покинул тренерский штаб сборной Украины.