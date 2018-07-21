Головний тренер збірної України Шевченко продовжив контракт до 2020 року

Нові угоди підписали і його помічники

Федерація футболу України продовжила контрак з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком і його штабом до 2020 року. Відповідні рішення ухвалив виконком організації на засіданні, яке відбулося 21 липня в Одесі.

Перед тренерським штабом, в який входить Андрій Шевченко, Андреа Мальдера, Мауро Тассотті та Педро Луїс Яро Регуеро, поставлена задача вийти до фінальної частини Євро-2020.

Андрій Шевченко очолив українську національну команду влітку 2016 з правом продовження угоди ще на 2 роки, замінивши на цій посаді Михайла Фоменка.

Під керівництвом Шевченко збірна України посіла 3 місце у відбірковій групі до ЧС-2018, пропустивши вперед збірні Хорватії та Ісландії.

Нагадаємо, на початку літа 2018 іспанський фахівець Рауль Ріанчо покинув тренерський штаб збірної України.