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Рианчо покинул тренерский штаб сборной Украины

НовостиСпорт    06.06.2018 - 16:04
Фото: Шевченко и Рианчо (ffu.ua)
Фото: Шевченко и Рианчо (ffu.ua)

Испанец больше не будет помогать Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подтвердил, что его помощник Рауль Рианчо покинул национальную команду. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

"Хотел бы сообщить, что прекратил сотрудничество со сборной Украины один из наших тренеров - Рауль Рианчо. Он покидает команду. Мы очень благодарны Раулю за его работу и желаем успехов в будущем", - сказв Шевченко.

Интересно, что две недели назад Андрей Шевченко опроверг информацию СМИ о том, что Рианчо покидает сборную Украины. По слухам, испанский специалист будет работать в московском "Спартаке".

Рауль Рианчо работал в тренерском штабе сборной Украины с июля 2016 года. До этого на протяжении двух лет был помощником Сергея Реброва в киевском "Динамо". Также Рианчо работал в казанском "Рубине", испанских клубах "Леванте", "Расинг" и "Химнастика".

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Теги публикации: Андрей Шевченко, Сборная Украины, тренер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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