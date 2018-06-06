Рианчо покинул тренерский штаб сборной Украины

Испанец больше не будет помогать Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подтвердил, что его помощник Рауль Рианчо покинул национальную команду. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

"Хотел бы сообщить, что прекратил сотрудничество со сборной Украины один из наших тренеров - Рауль Рианчо. Он покидает команду. Мы очень благодарны Раулю за его работу и желаем успехов в будущем", - сказв Шевченко.

Интересно, что две недели назад Андрей Шевченко опроверг информацию СМИ о том, что Рианчо покидает сборную Украины. По слухам, испанский специалист будет работать в московском "Спартаке".

Рауль Рианчо работал в тренерском штабе сборной Украины с июля 2016 года. До этого на протяжении двух лет был помощником Сергея Реброва в киевском "Динамо". Также Рианчо работал в казанском "Рубине", испанских клубах "Леванте", "Расинг" и "Химнастика".