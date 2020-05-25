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Главный тренер "Реала" Зидан нарушил карантин

Новости » Спорт     25.05.2020 - 09:15
Главный тренер "Реала" Зидан нарушил карантин
Фото: Зинедин Зидан (facebook.com/RealMadrid)

Французский специалист отправился в пригород Мадрида

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан нарушил карантин в период пандемии коронавирусной инфекции. Французский специалист был замечен в деревне в пригороде Мадрида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.es.

Источник информирует, что Зидан посетил дом, купленный им в прошлом году. В провинции Мадрид все еще действуют строгие ограничения на передвижение. Согласно мерам предосторожности, нельзя пересекать границы города. Из исключений - въезды и выезды по уважительной причине.

Отмечается, что, если нарушение будет доказано, 47-летний специалист будет оштрафован на 1500 евро.

Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавируса в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров. Лидирует в турнирной таблице каталонская "Барселона", следом с двух очковым отставанием идет мадридский "Реал".

Напомним, ранее сообщалось, что власти Испании назвали дату возобновления футбольного чемпионата.

При этом Ла Лига объявила о следовании строгому протоколу для снижения риска заражения коронавирусом.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины карантиннарушениячемпионат ИспанииФутболЗинедин Зидан
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