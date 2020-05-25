Головний тренер "Реала" Зідан порушив карантин

Фото: Зінедин Зідан (facebook.com/RealMadrid)

Французький фахівець відправився в передмістя Мадрида

Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан порушив карантин в період пандемії коронавірусної інфекції. Французький фахівець був помічений в селі в передмісті Мадрида.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.es.

Джерело інформує, що Зідан відвідав будинок, куплений ним минулого року. У провінції Мадрид все ще діють суворі обмеження на пересування. Згідно з запобіжними заходами, не можна перетинати кордони міста. З винятків - в'їзди і виїзди з поважної причини.

Зазначається, що, якщо порушення буде доведено, 47-річний фахівець буде оштрафований на 1500 євро.

Сезон іспанської Прімери був припинений через пандемію коронавірусу в середині березня, як і багато інших турніри в Європі. На момент паузи було зіграно 27 з 38 турів. Лідирує в турнірній таблиці каталонська "Барселона", слідом за двох очковим відставанням йде мадридський "Реал".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Іспанії назвала дату відновлення футбольного чемпіонату.

При цьому Ла Ліга оголосила про прямування суворим протоколом для зниження ризику зараження коронавірусів.

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Автор: Вера Олейник