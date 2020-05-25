ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Головний тренер "Реала" Зідан порушив карантин

Новини » Спорт     25.05.2020 - 09:15
Головний тренер "Реала" Зідан порушив карантин
Фото: Зінедин Зідан (facebook.com/RealMadrid)

Французький фахівець відправився в передмістя Мадрида

Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан порушив карантин в період пандемії коронавірусної інфекції. Французький фахівець був помічений в селі в передмісті Мадрида.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.es.

Джерело інформує, що Зідан відвідав будинок, куплений ним минулого року. У провінції Мадрид все ще діють суворі обмеження на пересування. Згідно з запобіжними заходами, не можна перетинати кордони міста. З винятків - в'їзди і виїзди з поважної причини.

Зазначається, що, якщо порушення буде доведено, 47-річний фахівець буде оштрафований на 1500 євро.

Сезон іспанської Прімери був припинений через пандемію коронавірусу в середині березня, як і багато інших турніри в Європі. На момент паузи було зіграно 27 з 38 турів. Лідирує в турнірній таблиці каталонська "Барселона", слідом за двох очковим відставанням йде мадридський "Реал".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Іспанії назвала дату відновлення футбольного чемпіонату.

При цьому Ла Ліга оголосила про прямування суворим протоколом для зниження ризику зараження коронавірусів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України карантиннарушениячемпионат ИспанииФутболЗинедин Зидан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся