Главный раввин Украины просит расследовать провокацию с чучелом Коломойского

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман просит правоохранительные органы найти и привлечь к ответственности причастных к инциденту с чучелом олигарха Игоря Коломойского возле Центральной синагоги Бродского в Киеве. Об этом он сообщил в своем Facebook.

В частности, Асман назвал этот случай "крайне опасным инцидентом". Речь идет о том, что на этой неделе молодые люди в камуфляжной форме бросили на ступени синагоги чучело с фотографией Коломойского, залитое красной краской.

"При этом, молодчики бесцеремонно и вызывающе сопровождали свои действия характерными нацистскими приветствиями. Данные действия четко подтверждаются видеозаписями с камер наблюдения, расположенными вокруг синагоги. На сегодняшний день по этому факту в полиции было открыто уголовное дело", - отметил раввин.

Он также подчеркнул, что еврейская община находится в постоянном контакте с международными организациями, которые мониторят проявления антисемитизма по всему миру.

"Я обращаюсь в правоохранительные органы с требованием как можно скорее найти и привлечь к ответственности участников и заказчиков данной антисемитской провокации", - добавил раввин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области осквернили памятник жертвам Холокоста.

Отметим, летом ПАСЕ приняла поданные Украиной документы по борьбе с антисемитизмом.