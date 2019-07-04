Фото: Георгий Логвинский (facebook.com/georgiylogvinskiy)

Документы поддержали все политические группы ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла поданные Украиной документы по борьбе с антисемитизмом. Об этом сообщает РБК-Украина со сылкой на сообщение на странице в Facebook вице-президента юркомитета ПАСЕ Георгия Логвинского.

Он сообщил, что указанные документы поддержали все политические группы ПАСЕ.

"Украина Израиль Европа. Парламентская ассамблея 47 стран Совета Европы приняла по моей инициативе два официальных документа об имплементации дефиниции и о борьбе с антисемитизмом. Документы поддержаны всеми 7 политическими группами, почти пол сотней депутатов из более 20 стран СЕ. Среди подписантов Франция, Германия, Польша, Турция и другие государства, у которых не самые простые отношения с Израилем", - сообщил Логвинский.

Кроме того, все члены украинской делегации подписали документы в полном составе.

Напомним, ранее посол Израиля в Украине Джоэл Лион заявил, что Верховная рада должна имплементировать в законодательстве признанное в Европе понятие антисемитизма. Посол выразил надежду, что в Украине имплементируют резолюцию Европейского парламента, которой утверждено рабочее определение термина "антисемитизм".

В конце 2018 года профильный комитет Верховной рады по правам человека и нацменьшинств рекомендовал парламенту принять постановление "Об обращении Верховной рады к правительству, правоохранительным органам и органам местного самоуправления по усилению борьбы с проявлениями антисемитизма".