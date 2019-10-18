Головний рабин України просить розслідувати провокацію з опудалом Коломойського

Головний рабин України Моше Реувен Асман просить правоохоронні органи знайти і притягнути до відповідальності причетних до інциденту з опудалом олігарха Ігоря Коломойського біля Центральної синагоги Бродського у Києві. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Зокрема, Асман назвав цей випадок "вкрай небезпечним інцидентом". Мова йде про те, що на цьому тижні молоді люди у камуфляжній формі кинули на сходи синагоги опудало з фотографією Коломойського, залите червоною фарбою.

"При цьому, молодики безцеремонно і зухвало супроводжували свої дії характерними нацистськими привітаннями. Дані дії чітко підтверджуються відео з камер спостереження, розташованими навколо синагоги. На сьогоднішній день за цим фактом у поліції було відкрито кримінальну справу", - зазначив рабин.

Він також підкреслив, що єврейська громада знаходиться в постійному контакті з міжнародними організаціями, які моніторять прояви антисемітизму по всьому світу.

"Я звертаюся до правоохоронних органів з вимогою якомога швидше знайти і притягти до відповідальності учасників і замовників даної антисемітській провокації", - додав рабин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаївській області осквернили пам'ятник жертвам Голокосту.

Зазначимо, влітку ПАРЄ прийняла подані Україною документи по боротьбі з антисемітизмом.