В Николаевской области осквернили памятник жертвам Холокоста

Фото: памятник жертвам Холокоста (facebook/eduard.dolinsky)

Вандалы оставили на памятнике записку с угрозами, где упоминается Владимир Зеленский

В селе Богдановка (Николаевская область) вандалы осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение директора Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского в Facebook.

На фото, которые Долинский прикрепил к публикации, видно, что неизвестные нарисовали на монументе свастику и разместили записку с угрозами, адресованную президенту Владимиру Зеленскому, бывшему министру транспорта Евгению Червоненко, а также директору Украинского еврейского комитета.

Сама записка помимо угроз содержит призыв не продавать землю в стране, потому что такой шаг "быстро приведет к холокосту".

Посол Израиля в Киеве Йоэль Лион призвал украинское правительство отреагировать на осквернение памятника. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.

"Это антисемитское преступление на почве ненависти, без сомнения. Я призываю украинское правительство решительно осудить это преступление и незамедлительно привлечь виновных к ответственности", - написал Йоэль Лион. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что виновные в осквернении памятника жертвам Холокоста должны предстать перед судом.

"Антисемитский акт вандализма с использованием символов нацистов должно расследоваться полицией, а подозреваемые оказаться в суде. Евреи - это история и настоящее Украины, поэтому это преступление против Украины ее врагов. Антисемитизм - идеология российской империи и СССР", - написал чиновник на своей странице в Twitter.

Напомним, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения до 1 октября, а также Верховной Раде отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в оккупированном Крыму в Мамашае (Орловка) неизвестные разбили памятник с именами погибших во время Второй мировой войны крымских татар.